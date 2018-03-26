В Екатеринбурге Роспотребнадзор обнаружил опасную тушенку с саратовского завода-призрака
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в Екатеринбурге опасную тушенку с саратовского завода-призрака. Этот товар опасен для здоровья потребителей.
Поддельные консервы находились в помещении магазина “Верный” и были выпущены “Югконсервпродом” в прошлом году. Однако проверка показала, что предприятие давно закрыто и сейчас не имеет документов, позволяющих перерабатывать мясное сырье.
Тушенка была конфискована, а продавца ждал большой штраф за продажу продукции несуществующей компании. Все документы были переданы в УМВД РФ, которое проведет дальнейшее расследование сложившейся ситуации и выяснит, каким образом тушенка попала в город.
Поддельные консервы находились в помещении магазина “Верный” и были выпущены “Югконсервпродом” в прошлом году. Однако проверка показала, что предприятие давно закрыто и сейчас не имеет документов, позволяющих перерабатывать мясное сырье.
Тушенка была конфискована, а продавца ждал большой штраф за продажу продукции несуществующей компании. Все документы были переданы в УМВД РФ, которое проведет дальнейшее расследование сложившейся ситуации и выяснит, каким образом тушенка попала в город.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00