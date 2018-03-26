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Курс валют на 24.03.2018

Дан прогноз по рублю в условиях мировой "торговой войны" - рубль может опуститься

Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GlobalFX считает, что в апреле месяце рубль не сильно просядет из-за торговой войны между США и Китаем, США и Европой. По его мнению, на это будет будет влиять монетарная политика Центробанка и золотовалютный запас, накопленный в предыдущие годы.

По мнению эксперта из GlobalFX. в ближайшие месяцы, несмотря на снижение курсовой стоимости, рублю не следует опасаться существенного снижения. На это влияют в первую очередь высокие цены на углеводороды; при $60 за "бочку", тогда как в бюджете на год заложена цена в $40 - все возможные риски учтены.

Дан прогноз по рублю в условиях мировой "торговой войны" - рубль может опуститься


Однако все эти радужные ожидания могут потерять свой вес уже во второй половине года, считают экономисты, потому что при падении промышленности наполовину в прошедшем году и "исчезновении" Резервного фонда - может случиться обвал экономики при малейшем снижении ниже указанного предела цен на нефтепродукты. Также могут повлиять на эти процессы и решение стран ОПЕК+, которые имеют большие противоречия и, возможно, это соглашение может быть прекращено уже в текущем году.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:30
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