Дан прогноз по рублю в условиях мировой "торговой войны" - рубль может опуститься

По мнению эксперта из GlobalFX. в ближайшие месяцы, несмотря на снижение курсовой стоимости, рублю не следует опасаться существенного снижения. На это влияют в первую очередь высокие цены на углеводороды; при $60 за "бочку", тогда как в бюджете на год заложена цена в $40 - все возможные риски учтены.Однако все эти радужные ожидания могут потерять свой вес уже во второй половине года, считают экономисты, потому что при падении промышленности наполовину в прошедшем году и "исчезновении" Резервного фонда - может случиться обвал экономики при малейшем снижении ниже указанного предела цен на нефтепродукты. Также могут повлиять на эти процессы и решение стран ОПЕК+, которые имеют большие противоречия и, возможно, это соглашение может быть прекращено уже в текущем году.