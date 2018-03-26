Божена Рынска предположила, что ТЦ в Кемерово подожгли дети

Не могла пройти мимо это темы и скандально известная журналистка Божена Рынска, назвавшая трагедию «кошмаром в Кемерово».На ее публикацию откликнулись подписчики, которые выдвигали различные предположения по поводу возникновения пожара, в том числе озвучила свою версию и сама Рынска., - объяснила свою позицию эпатажная журналистка.В то же время Николай Басков придерживается бругого мнения и считает, что пожар возник из-за полной «безответственности, пофигизма и безалаберности» служащих торгового центра.Многие звезды выражают свои соболезнования, а некоторые из них призывают сдавать кровь в пользу пострадавших в пожаре и указывают донорские центры.Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем 25 марта. По предварительным данным, в результате трагедии погибли порядка 50 человек, еще столько же пострадали. Около 15 посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести.