Божена Рынска предположила, что ТЦ в Кемерово подожгли дети
В связи с жуткой трагедией в торговом центре в Кемерово высказали свои соболезнования многие представители отечественного шоу-бизнеса и другие популярные личности.
Не могла пройти мимо это темы и скандально известная журналистка Божена Рынска, назвавшая трагедию «кошмаром в Кемерово».
На ее публикацию откликнулись подписчики, которые выдвигали различные предположения по поводу возникновения пожара, в том числе озвучила свою версию и сама Рынска.
«Чудовищная трагедия, но то, что детки и подожгли, вполне вероятно. Дети могут поджечь элементарно. Зажигалкой, смеха ради», - объяснила свою позицию эпатажная журналистка.
В то же время Николай Басков придерживается бругого мнения и считает, что пожар возник из-за полной «безответственности, пофигизма и безалаберности» служащих торгового центра.
Многие звезды выражают свои соболезнования, а некоторые из них призывают сдавать кровь в пользу пострадавших в пожаре и указывают донорские центры.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем 25 марта. По предварительным данным, в результате трагедии погибли порядка 50 человек, еще столько же пострадали. Около 15 посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести.
Не могла пройти мимо это темы и скандально известная журналистка Божена Рынска, назвавшая трагедию «кошмаром в Кемерово».
На ее публикацию откликнулись подписчики, которые выдвигали различные предположения по поводу возникновения пожара, в том числе озвучила свою версию и сама Рынска.
«Чудовищная трагедия, но то, что детки и подожгли, вполне вероятно. Дети могут поджечь элементарно. Зажигалкой, смеха ради», - объяснила свою позицию эпатажная журналистка.
В то же время Николай Басков придерживается бругого мнения и считает, что пожар возник из-за полной «безответственности, пофигизма и безалаберности» служащих торгового центра.
Многие звезды выражают свои соболезнования, а некоторые из них призывают сдавать кровь в пользу пострадавших в пожаре и указывают донорские центры.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем 25 марта. По предварительным данным, в результате трагедии погибли порядка 50 человек, еще столько же пострадали. Около 15 посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести.