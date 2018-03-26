АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Божена Рынска предположила, что ТЦ в Кемерово подожгли дети

В связи с жуткой трагедией в торговом центре в Кемерово высказали свои соболезнования многие представители отечественного шоу-бизнеса и другие популярные личности.

Не могла пройти мимо это темы и скандально известная журналистка Божена Рынска, назвавшая трагедию «кошмаром в Кемерово».

Божена Рынска предположила, что ТЦ в Кемерово подожгли дети

На ее публикацию откликнулись подписчики, которые выдвигали различные предположения по поводу возникновения пожара, в том числе озвучила свою версию и сама Рынска.

«Чудовищная трагедия, но то, что детки и подожгли, вполне вероятно. Дети могут поджечь элементарно. Зажигалкой, смеха ради», - объяснила свою позицию эпатажная журналистка.

Божена Рынска предположила, что ТЦ в Кемерово подожгли дети

В то же время Николай Басков придерживается бругого мнения и считает, что пожар возник из-за полной «безответственности, пофигизма и безалаберности» служащих торгового центра.

Многие звезды выражают свои соболезнования, а некоторые из них призывают сдавать кровь в пользу пострадавших в пожаре и указывают донорские центры.

Божена Рынска предположила, что ТЦ в Кемерово подожгли дети

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем 25 марта. По предварительным данным, в результате трагедии погибли порядка 50 человек, еще столько же пострадали. Около 15 посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники помогают Антону Шоки собрать деньги на
Ученые объяснили причины выпадания разноцветного
Ученые: Побороть тахикардию можно без лекарств
“Проклятые книги”: Древние знания сознательно
В Шотландии автомобиль наехал на группу детей
Ученые: Смех избавляет человека от стресса и
Виктор Гройсман: Украина будет самостоятельно
Ученые нашли новый эффективный способ для борьбы
В Манчестере вооруженный мечом мужчина напал на
Ученые: Крупные виды животных вместе с рыбами и
Ксения Собчак обещает женскую месть губернатору
Представлен самый быстрый спорткар Chevrolet
Энтузиасты перенесли известную в прошлом веке
Май Абрикосов не желает возвращаться на «Дом-2»
Блогер "Руки-базуки" попросил прийти к нему домой
Индейцы Хопи предсказали конец света из-за
Божена Рынска предположила, что ТЦ в Кемерово
Певица Пинк прервала гастроли из-за проблем со
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям
NASA с помощью плесени надеется найти внеземную
Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой
Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили
Новшества Google Play помогут обходить блокировку
Фанаты нашли очередное доказательство
В Кремле 26 марта вручат премии президента в
Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился
Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина
В медучреждениях столицы пройдут дни открытых
Число активных пользователей Telegram достигло
Сестра Ольги Бузовой решила стать фитнес-блогером
Просмотреть все новости