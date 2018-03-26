Певица Пинк прервала гастроли из-за проблем со здоровьем

Исполнительница отправилась колесить по странам в поддержку своей новой пластинки. Планам помешал опасный вирус, которым заразились Пинк и её родственники.На своей странице в социальной сети 38-летняя артистка объяснила всю ситуацию и извинилась перед фанатами. Пинк также добавила, что скоро вылечится и обязательно порадует своих поклонников.Подписчики поддержали певицу, отметив, что всё прекрасно понимают и будут ждать её возвращения столько, сколько понадобится.