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Егор Крид поведал, кому посвятил «Миллион алых роз»

Популярный исполнитель песен Егор Крид рассказала поклонникам, кому была посвящена новая песня «Миллион алых роз». Эту композицию певец презентовал в рамках программы «Вечерний Ургант».

Егор Крид поведал, кому посвятил «Миллион алых роз»

В припеве песни Крида – текст из композиции Примадонны. Вся концепция также про алые розы. Артист поведал, что трек посвящается всем девушкам из телешоу «Холостяк», в котором он в данное время участвует. Однако речь идёт не о розах, а скорей всего, о внимании к женскому полу.

Однако поклонники посчитали, что их кумир слукавил. Фанаты приняли решение, что в песне речь идёт касательно расставания с бывшей возлюбленной певца – исполнительницей песен Нюшей. Но Егор Крид неоднократно писал, что об артистке он давно забыл. Однако некоторые фанаты думают, что это просто некая игра музыканта. Поклонники Егору дали совет. По их словам, если он не хочет, чтобы его подозревали в не угасших чувствах к Нюше, тогда не надо делать такие очевидные отсылки к ней.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
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