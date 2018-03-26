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Жителей Воронежа растрогала грусть одинокого хаски во время ожидания прихода весны

В сетях появились снимки, опубликованные жителями Воронежа. Их растрогала грусть одинокого хаски во время ожидания прихода весны.

Люди обратили внимание на окно квартиры, находящей в доме на ул. 9 января. Хозяева питомца живут на первом этаже, так что его могли хорошо рассмотреть невольные свидетели события. Горожан поразила тоска в глазах животного, которому уже надоели холода без солнечного света.

Жителей Воронежа растрогала грусть одинокого хаски во время ожидания прихода весны


Пользователи стали активно обсуждать сюжет и сделали разные выводы. Одни лица считали, что собака просто сидит одна и ждет прихода своих владельцев. Другие юзеры согласились с мнением воронежцев, потому что тоже соскучились по теплым весенним дням.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40
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