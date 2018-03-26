Нефтетрейдеры пожаловались в ФНС на государственные компании «Роснефть» и «Газпром»

«Совет по товарным рынкам» от частных нефтекомпаний пожаловался ФНС на непрозрачные сделки по продаже «Роснефтью» топлива своим «дочерним» структурам, когда цена искусственно занижалась. Ранее такой факт был зафиксирован с продажей «Газпромом» - «Роснефти» 5 млрд кубометров по заниженной цене. Илья Мороз, лидер НП заявил, что этот факт показательный и первый, когда выявлен очередной пример в действиях госкомпании в нарушении налогового законодательства.Ранее сообщалось, что фактически компания Игоря Сечина лишь номинально является госкомпанией, а на самом деле 2/3 акций принадлежат акционерам Катара, Китая, Франции. Потому государство от такого положения дел получает лишь минимум налогов, а основная часть прибыли от деятельности "госкомпании" идет за границу.