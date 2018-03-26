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Нефтетрейдеры пожаловались в ФНС на государственные компании «Роснефть» и «Газпром»

Впервые независимые частные компании пожаловались в ФНС на госкомпании «Газпром» и «Роснефть» из-за нарушения ими налогового законодательства. По их мнению, цены на углеводороды во время внутрикорпоративных сделок искусственно занижались.

«Совет по товарным рынкам» от частных нефтекомпаний пожаловался ФНС на непрозрачные сделки по продаже «Роснефтью» топлива своим «дочерним» структурам, когда цена искусственно занижалась. Ранее такой факт был зафиксирован с продажей «Газпромом» - «Роснефти» 5 млрд кубометров по заниженной цене. Илья Мороз, лидер НП заявил, что этот факт показательный и первый, когда выявлен очередной пример в действиях госкомпании в нарушении налогового законодательства.

Нефтетрейдеры пожаловались в ФНС на государственные компании «Роснефть» и «Газпром»


Ранее сообщалось, что фактически компания Игоря Сечина лишь номинально является госкомпанией, а на самом деле 2/3 акций принадлежат акционерам Катара, Китая, Франции. Потому государство от такого положения дел получает лишь минимум налогов, а основная часть прибыли от деятельности "госкомпании" идет за границу.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:10
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