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Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой талией

Известная телеведущая Анфиса Чехова продемонстрировала поклонникам свою соблазнительную фигуру.

Девушка, которая много лет усиленно борется с лишним весом, по всей видимости, наконец-таки довольна собой. По крайней мере, подписчики подметили, что Анфиса еще больше постройнела.

Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой талией

В совеем микроблоге теледива опубликовала новый пост с фото, на котором поклонники смогли увидеть ее идеальную талию.

Анфиса Чехова на данный момент ведет ток-шоу на канале СТС «Взвешенные люди», в котором мужчины и женщины страдающие от чрезмерного количества лишнего веса - теряют свои килограммы, соревнуясь между собой – кто худеет лучше и быстрее, тот и становится победителем.

С этой темой Анфиса знакома не понаслышке: ей приходилось всю жизнь вести борьбу с лишним весом и теперь, кажется, девушка довольна собой. Чехова отметила, что ей не помогли классические диеты – она худела, но ненадолго и потом снова набирала.

Ведущая выступает против диет, и одно время считала, что причин для срочного похудания у нее было – она худела, не напрягаясь в спортзале и не сильно отказывая себе в еде. Вот только потом призналась, что, на самом деле у нее своя своя система похудения – «через любовь, в удовольствие». Так и сообщила Анфиса, предлагая фанатам попробовать худеть, как она.

Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой талией

«Нереальная талия! Как так получилось?», «Ребра удалила что ли?», «Талию подфотошопила. Но красиво», - написали удивленные поклонники.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:48
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