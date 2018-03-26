Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Напомним, что ТЦ случился пожар, в результате которого пострадало большое количество посетителей, в том числе и дети. Пожар начался на верхнем этаже торгового центра, где расположен кинотеатр, контактный зоопарк, детский развлекательный комплекс и бассейн.Звезды российского шоу-бизнеса выразили глубочайшие соболезнования родным погибших и пострадавших.Певица Анна Седокова призывает ценить тех, кто любит, и дорожить каждой минутой, так как «жизнь быстро меняет свои планы»., - написала в микроблоге многодетная мама певица Алсу под картинкой горящей свечи.К соболезнованиям звезд присоединились Ольга Бузова. Гарик Харламов, Николай Басков, Натали и многие другие.На данынй момент известно о 37 погибших и 64 без вести пропавших посетителях ТЦ «Зимняя вишня», в том числе неизвестна судьба 41 ребенка.