Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Российские артисты и представители шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с трагическими событиями в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово.
Напомним, что ТЦ случился пожар, в результате которого пострадало большое количество посетителей, в том числе и дети. Пожар начался на верхнем этаже торгового центра, где расположен кинотеатр, контактный зоопарк, детский развлекательный комплекс и бассейн.
Звезды российского шоу-бизнеса выразили глубочайшие соболезнования родным погибших и пострадавших.
Певица Анна Седокова призывает ценить тех, кто любит, и дорожить каждой минутой, так как «жизнь быстро меняет свои планы».
«Я не знаю что сказать. От боли перехватывает дыхание. За что? Почему? Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших...», - написала в микроблоге многодетная мама певица Алсу под картинкой горящей свечи.
К соболезнованиям звезд присоединились Ольга Бузова. Гарик Харламов, Николай Басков, Натали и многие другие.
На данынй момент известно о 37 погибших и 64 без вести пропавших посетителях ТЦ «Зимняя вишня», в том числе неизвестна судьба 41 ребенка.
Напомним, что ТЦ случился пожар, в результате которого пострадало большое количество посетителей, в том числе и дети. Пожар начался на верхнем этаже торгового центра, где расположен кинотеатр, контактный зоопарк, детский развлекательный комплекс и бассейн.
Звезды российского шоу-бизнеса выразили глубочайшие соболезнования родным погибших и пострадавших.
Певица Анна Седокова призывает ценить тех, кто любит, и дорожить каждой минутой, так как «жизнь быстро меняет свои планы».
«Я не знаю что сказать. От боли перехватывает дыхание. За что? Почему? Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших...», - написала в микроблоге многодетная мама певица Алсу под картинкой горящей свечи.
К соболезнованиям звезд присоединились Ольга Бузова. Гарик Харламов, Николай Басков, Натали и многие другие.
На данынй момент известно о 37 погибших и 64 без вести пропавших посетителях ТЦ «Зимняя вишня», в том числе неизвестна судьба 41 ребенка.