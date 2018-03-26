АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Российские артисты и представители шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с трагическими событиями в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово.

Напомним, что ТЦ случился пожар, в результате которого пострадало большое количество посетителей, в том числе и дети. Пожар начался на верхнем этаже торгового центра, где расположен кинотеатр, контактный зоопарк, детский развлекательный комплекс и бассейн.

Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Звезды российского шоу-бизнеса выразили глубочайшие соболезнования родным погибших и пострадавших.

Певица Анна Седокова призывает ценить тех, кто любит, и дорожить каждой минутой, так как «жизнь быстро меняет свои планы».

Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

«Я не знаю что сказать. От боли перехватывает дыхание. За что? Почему? Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших...», - написала в микроблоге многодетная мама певица Алсу под картинкой горящей свечи.

Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

К соболезнованиям звезд присоединились Ольга Бузова. Гарик Харламов, Николай Басков, Натали и многие другие.

На данынй момент известно о 37 погибших и 64 без вести пропавших посетителях ТЦ «Зимняя вишня», в том числе неизвестна судьба 41 ребенка.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники помогают Антону Шоки собрать деньги на
Ученые объяснили причины выпадания разноцветного
Ученые: Побороть тахикардию можно без лекарств
“Проклятые книги”: Древние знания сознательно
В Шотландии автомобиль наехал на группу детей
Ученые: Смех избавляет человека от стресса и
Виктор Гройсман: Украина будет самостоятельно
Ученые нашли новый эффективный способ для борьбы
В Манчестере вооруженный мечом мужчина напал на
Ученые: Крупные виды животных вместе с рыбами и
Ксения Собчак обещает женскую месть губернатору
Представлен самый быстрый спорткар Chevrolet
Энтузиасты перенесли известную в прошлом веке
Май Абрикосов не желает возвращаться на «Дом-2»
Блогер "Руки-базуки" попросил прийти к нему домой
Индейцы Хопи предсказали конец света из-за
Божена Рынска предположила, что ТЦ в Кемерово
Певица Пинк прервала гастроли из-за проблем со
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям
NASA с помощью плесени надеется найти внеземную
Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой
Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили
Новшества Google Play помогут обходить блокировку
Фанаты нашли очередное доказательство
В Кремле 26 марта вручат премии президента в
Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился
Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина
В медучреждениях столицы пройдут дни открытых
Число активных пользователей Telegram достигло
Сестра Ольги Бузовой решила стать фитнес-блогером
Просмотреть все новости