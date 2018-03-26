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На официальных фото рассекретили новый Subaru Forester 2019

За 2 дня до официальной презентации Subaru Forester новой генерации, в японских изданиях выложили фотографии внешнего вида автомобиля.

На официальных фото рассекретили новый Subaru Forester 2019

В основу новой версии положили инновационную платформу Subaru Global Platform (GP). Данную платформу применяют в последней Impreza, а также флагманском внедорожнике Ascent. У пропорций авто не произошло практически никаких изменений. Модель оснащается решёткой радиатора с характерной планкой, на которой размещается логотип. У кросса имеет место головная оптика под стиль Outback.

В глаза также бросаются модернизированные блоки автомобильных противотуманных фар, а также бампера. Задние фонари имеют С-образную форму, за счёт наличия удлиненной хромированной накладки. Новинка под капотом имеет двухлитровый мотор FB20 с системой Mild Hybrid, состоящей из стартер-генератора, набора высокоэффективных батарей. Имеет место также 2,5-литровый силовой агрегат FB25 на 175 лошадиных сил.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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