Стало известно, что только за прошедший год компания "Нафтогаз" нарастила объемы добычи на 730 млн кубометров. Учитывая, что страна сократила потребление газа в 3 раза, с 54 млн кубометров до 18 млн кубометров и разведала новые месторождения - как считают специалисты, эти планы являются реальными, так как через 3-4 года страна будет потреблять не более 13 млн кубометров. Как известно, этот вид топлива ранее добывали на крупных месторождениях Западной Украины и в Полтавской области.Теперь, совместно с американцами, он будет добываться в районе известного теперь благодаря россиянину Стрелкову-Гиркину города Славянска. Последнее месторождение считается самым крупным в Европе и именно этими запасами государство планирует "закрыть" все потребности промышленности и ЖКХ, тем более, что из России украинские потребители не получают его уже 4-й год. В этом случае, считает чиновник, будет уделено больше внимание возобновляемым источникам энергии, развитие которых является приоритетным для правительства.