Виктор Гройсман: Украина будет самостоятельно определять цену на газ и станет экспортером
После 2020 года Украина станет независимой в плане формирования цены "голубого топлива" на внутреннем рынке. Это заявил премьер-министр страны во время своего интервью. Такую уверенность он высказал после объявления результатов деятельности национальной газодобывающей компании "Нафтогаз".
Стало известно, что только за прошедший год компания "Нафтогаз" нарастила объемы добычи на 730 млн кубометров. Учитывая, что страна сократила потребление газа в 3 раза, с 54 млн кубометров до 18 млн кубометров и разведала новые месторождения - как считают специалисты, эти планы являются реальными, так как через 3-4 года страна будет потреблять не более 13 млн кубометров. Как известно, этот вид топлива ранее добывали на крупных месторождениях Западной Украины и в Полтавской области.
Теперь, совместно с американцами, он будет добываться в районе известного теперь благодаря россиянину Стрелкову-Гиркину города Славянска. Последнее месторождение считается самым крупным в Европе и именно этими запасами государство планирует "закрыть" все потребности промышленности и ЖКХ, тем более, что из России украинские потребители не получают его уже 4-й год. В этом случае, считает чиновник, будет уделено больше внимание возобновляемым источникам энергии, развитие которых является приоритетным для правительства.
Стало известно, что только за прошедший год компания "Нафтогаз" нарастила объемы добычи на 730 млн кубометров. Учитывая, что страна сократила потребление газа в 3 раза, с 54 млн кубометров до 18 млн кубометров и разведала новые месторождения - как считают специалисты, эти планы являются реальными, так как через 3-4 года страна будет потреблять не более 13 млн кубометров. Как известно, этот вид топлива ранее добывали на крупных месторождениях Западной Украины и в Полтавской области.
Теперь, совместно с американцами, он будет добываться в районе известного теперь благодаря россиянину Стрелкову-Гиркину города Славянска. Последнее месторождение считается самым крупным в Европе и именно этими запасами государство планирует "закрыть" все потребности промышленности и ЖКХ, тем более, что из России украинские потребители не получают его уже 4-й год. В этом случае, считает чиновник, будет уделено больше внимание возобновляемым источникам энергии, развитие которых является приоритетным для правительства.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:10