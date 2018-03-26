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Фанаты нашли очередное доказательство беременности Анастасии Костенко

В Instagram Анастасии Костенко, третьей супруги футболиста Дмитрия Тарасова появилась новая публикация, которая лишний раз убедила поклонников в том, что девушка беременна.

Слухи об интересном положении Насти будоражат Сеть уже не один месяц. Жена экс-супруга Ольги Бузовой практически перестала публиковать свежие фото, а на тех, что появляются Костенко позирует в ракурсе, срывающем живот.

Фанаты нашли очередное доказательство беременности Анастасии Костенко

В недавнем промо-посте Настя рекламирует средство для защиты волос, но фолловеры обратили внимание на ее наряд, который подвязан поясом под грудью, что очень напомнило одежду для беременных.

Фанаты нашли очередное доказательство беременности Анастасии Костенко

Поклонники называют Костенко нежной и интеллигентной и призывают Дмитрия Тарасова беречь свое семейное счастье.

Как известно, футболист женат уже третий раз и злопыхатели отмечают, что у него появилась «привычка жениться».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:31
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