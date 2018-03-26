Фанаты нашли очередное доказательство беременности Анастасии Костенко

Слухи об интересном положении Насти будоражат Сеть уже не один месяц. Жена экс-супруга Ольги Бузовой практически перестала публиковать свежие фото, а на тех, что появляются Костенко позирует в ракурсе, срывающем живот.В недавнем промо-посте Настя рекламирует средство для защиты волос, но фолловеры обратили внимание на ее наряд, который подвязан поясом под грудью, что очень напомнило одежду для беременных.Поклонники называют Костенко нежной и интеллигентной и призывают Дмитрия Тарасова беречь свое семейное счастье.Как известно, футболист женат уже третий раз и злопыхатели отмечают, что у него появилась «привычка жениться».