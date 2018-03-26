Ученые: Смех избавляет человека от стресса и укрепляет иммунитет

Организм во время положительных эмоций начинает вырабатывать эндорфины, дающие ощущение счастья, а также смех укрепить семейные отношения и продлить их на долгие годы. Кроме увеличения производительности и эффекта легкого обезболивания он активизирует работу частей мозга, которые отвечают за память.Положительная информация сохраняется намного дольше, чем негативные аналоги. Специалисты во время исследования заметили, что эмоция помогает организму вырабатывать антитела. Они сражаются с инфекциями и позитивно влияют на состояние здоровья человека.