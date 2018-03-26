General Motors обнародовал подробности о минивэне Wuling Hongguang S

Внешний дизайн обновлённой версии Wuling Hongguang S рассекретили ещё в январе, а сейчас в сеть выложили фотографии интерьера. Судя по обнародованным снимкам, в салоне автомобиля появилась видоизменённая передняя панель, модернизированный блок управления климатом.В экстерьере минивэна Wuling Hongguang S произошли более радикальные изменения — у автомобиля изменилась линия остекления и стал более брутальным дизайн. Минивэн получил переработанные фары головного света и решётку радиатора, новые бамперы и вертикальные задние фары.В линейку силовых установок рестайлинговой версии входят два бензиновых двигателя объёмом 1,2 и 1,5 литра, генерирующие 82 и 105 лошадиных сил. Работают силовые агрегаты на пару с 5-ступенчатой «механикой», а комплектуется минивэн только передним приводом.