АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина паталогически любит чистоту

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» решила поделиться с фанатами некоторыми фактами о себе.

Девушка рассказала, что обожает пересматривать фильмы по множеству раз, и может сутками смотреть любимые сериалы и ток-шоу. Однако самой главной своей особенностью Кристина считает чистоплотность. По ее словам, она самый настоящий «параноик» в плане чистоты.

Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина паталогически любит чистоту

В детстве однажды, Дерябина постирала свои джинсы, а высушить забыла, но, несмотря на это пошла в школу в мокрых, несмотря на то, что за окном была зима, рассказала экс-участница «Дома-2».

Также девушка просто ненавидит красить губы, и лишь иногда пользуется помадой, когда это просто необходимо. Кристина даже не может пользоваться «гигиеничкой», ведь совершенно не любит, когда губы липкие.

Кроме всего, звезда телестройки призналась, что у нее имеется длинный палец на ноге. Она рассказала, что в теплое время года, когда надевает открытые босоножки – палец «целуется с асфальтом».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA с помощью плесени надеется найти внеземную
Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой
Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили
Новшества Google Play помогут обходить блокировку
Фанаты нашли очередное доказательство
В Кремле 26 марта вручат премии президента в
Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился
Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина
В медучреждениях столицы пройдут дни открытых
Число активных пользователей Telegram достигло
Сестра Ольги Бузовой решила стать фитнес-блогером
Эксперты назвали ТОП-5 отраженных в видеоиграх
Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, чем для
На полигоне «Ядрово» устанавливают систему
Нелли Ермолаева страшится лишиться супруга после
В школах США используют искусственный интеллект
Актер Аднан Коч может оказаться в тюрьме из-за
По мнению Россельхознадзора, голуби несут
Актер Иван Стебунов рассказал, что вскоре станет
Перевод часов на летнее время негативно влияет на
Декольте Анны Седоковой покоряет просторы соцсети
На продажу выставлен один из пяти гибридов
Индия перенесла запуск лунного ровера на конец
В Казани обнаружен самый роскошный
В Санкт-Петербурге экстрасенсы будут выбирать
В Алтайском крае подтопило две дороги
В Ленобласти подросток погиб в трансформаторной
Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие
Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического
В компании Porsche назвали 5 своих самых быстрых
Просмотреть все новости