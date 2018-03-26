Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина паталогически любит чистоту

Девушка рассказала, что обожает пересматривать фильмы по множеству раз, и может сутками смотреть любимые сериалы и ток-шоу. Однако самой главной своей особенностью Кристина считает чистоплотность. По ее словам, она самый настоящий «параноик» в плане чистоты.В детстве однажды, Дерябина постирала свои джинсы, а высушить забыла, но, несмотря на это пошла в школу в мокрых, несмотря на то, что за окном была зима, рассказала экс-участница «Дома-2».Также девушка просто ненавидит красить губы, и лишь иногда пользуется помадой, когда это просто необходимо. Кристина даже не может пользоваться «гигиеничкой», ведь совершенно не любит, когда губы липкие.Кроме всего, звезда телестройки призналась, что у нее имеется длинный палец на ноге. Она рассказала, что в теплое время года, когда надевает открытые босоножки – палец «целуется с асфальтом».