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Майли Сайрус поддержала запрет на продажу оружия в США

Популярная исполнительница песен Майли Сайрус в Вашингтоне вышла на акцию против продажи оружия "Марш за наши жизни". Об этом певица сообщила в своём микроблоге.

Майли Сайрус поддержала запрет на продажу оружия в США

Майли Сайрус популярна как скандальная личность, а также предлагает такое же эпатирующее творчество. Певица снималась обнаженной в видеоклипах, устраивала интимные фотосессии, а также остригла свои волосы. Однако исполнительница песен не отдаляется от общественности, и поддерживает акцию против оборота оружия на территории США, появившись на марше в Вашингтоне.

Данная акция протеста состоялась после того, как в Паркленде расстреляли школьников. В рамках Instagram Сайрус обнародовала снимок, на котором она запечатлена рядом с лозунгом "Никогда снова!!". Поклонники заявили, что проблема в людях, а не в оружии. Фото в течение суток собрало более 853 отметок «Мне нравится» и свыше 2,5 тысяч комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
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