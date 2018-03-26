Майли Сайрус поддержала запрет на продажу оружия в США

Майли Сайрус популярна как скандальная личность, а также предлагает такое же эпатирующее творчество. Певица снималась обнаженной в видеоклипах, устраивала интимные фотосессии, а также остригла свои волосы. Однако исполнительница песен не отдаляется от общественности, и поддерживает акцию против оборота оружия на территории США, появившись на марше в Вашингтоне.Данная акция протеста состоялась после того, как в Паркленде расстреляли школьников. В рамках Instagram Сайрус обнародовала снимок, на котором она запечатлена рядом с лозунгом "Никогда снова!!". Поклонники заявили, что проблема в людях, а не в оружии. Фото в течение суток собрало более 853 отметок «Мне нравится» и свыше 2,5 тысяч комментариев.