Стоимость OLED-телевизоров от Sony стартует от 2 800 долларов

Расценки на OLED-телевизоры от Sony стартуют от 2 800 долларов за 55-дюймовую версию. За 65-дюймовую версию до 3 800 долларов. Например, стоимость конкурента LG C8 стартует от 2 500 долларов. Это оправдано для желающих получить технологию A8F. Имеются данные, что не будет готова Dolby Vision. Между тем другие телевизоры A8F, а также Sony 4K не будут поддерживать HDR стандарт более высокого уровня. Это произойдёт после поступления в этом году обновления.Сэкономить можно, если приобрести светодиодные телевизоры 4K X900F. Расценка на них стартует от 1 100 долларов за версию на 49 дюймов. 85-дюймовый “титан” расценивается в 5 300 долларов. В случае большого телевизора X850F но без обязательной обработки изображений X1 Extreme стоит выложить 1 800 долларов за экран на 65 дюймов и 4 500 долларов за экран на 85 дюймов.