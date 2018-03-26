Сестра Ольги Бузовой решила стать фитнес-блогером

«Старт уже 1-го апреля!!! Поверьте, я вижу каждое Ваше письмо, каждый Ваш запрос и вместе с моими менеджерами лично обрабатываю каждую заявку! Это моё дело, и сейчас я полностью хочу себя посвятить своему марафону», - поделилась на своей странице Анна.

Фолловеры Анны Бузовой в Инстаграме решили, что девушке надоело быть в тени своей мега-популярной родственницы, а потому, она решила преподнести себя как фитнес-блогер.В своем микроблоге Анна сообщила, что уже в скором времени под ее началом стартует марафон, который поспособствует его участницам сбросить лишние килограммы и привести свою фигуру в порядок перед пляжным сезоном.Стоит отметить, что поклонники с удовольствием захотели присоединиться к марафону сестры Ольги Бузовой. Вот только многие все же уверены, что таким занятием Анна решила прославиться за свет известности Оли Бузовой.Не так давно ведущая реалити-шоу также удивила поклонников неприятным снимком, на котором та запечатлена в купальнике. Фанаты довольно негативно отреагировали на фигуру любимицы, так как в кадре певица выглядит сильно худой. Многие посоветовали ей проверить себя на заболевание анорексией.