NASA опубликовало снимок “звездных ясель” в Малом Магеллановом Облаке
NASA опубликовало снимок необычной туманности в Малом Магеллановом Облаке, названной “звездными яслями”. Hubble запечатлел это космическое чудо, в котором планеты рождаются из газа.
Ученые заметили, что в NGC 346 уже есть много молодых светил, сформированных в результате таких процессов, но гравитационные силы потом разрушают основной материал. Самые маленькие объекты имеют массу, которая в два раза меньше солнечного аналога.
Мощный телескоп, позволяющий специалистам вести наблюдения, сейчас находится на орбите нашей планеты. Его разработали в 80-х годах, но атмосфера повышает возможности работы оборудования в 10 раз, по сравнению с земными аналогами. Оно продолжит свою миссию в космосе до 2030 г.
Ученые заметили, что в NGC 346 уже есть много молодых светил, сформированных в результате таких процессов, но гравитационные силы потом разрушают основной материал. Самые маленькие объекты имеют массу, которая в два раза меньше солнечного аналога.
Мощный телескоп, позволяющий специалистам вести наблюдения, сейчас находится на орбите нашей планеты. Его разработали в 80-х годах, но атмосфера повышает возможности работы оборудования в 10 раз, по сравнению с земными аналогами. Оно продолжит свою миссию в космосе до 2030 г.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20