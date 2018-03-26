NASA опубликовало снимок “звездных ясель” в Малом Магеллановом Облаке

Ученые заметили, что в NGC 346 уже есть много молодых светил, сформированных в результате таких процессов, но гравитационные силы потом разрушают основной материал. Самые маленькие объекты имеют массу, которая в два раза меньше солнечного аналога.Мощный телескоп, позволяющий специалистам вести наблюдения, сейчас находится на орбите нашей планеты. Его разработали в 80-х годах, но атмосфера повышает возможности работы оборудования в 10 раз, по сравнению с земными аналогами. Оно продолжит свою миссию в космосе до 2030 г.