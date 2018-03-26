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Американцы запечатлели на видео огромный НЛО во время заправки солнечной энергией

Пользователи сетей увидели видео, опубликованное свидетелями события из Флориды. Американцы запечатлели огромный НЛО, который решил заправиться солнечной энергией.

Американцы запечатлели на видео огромный НЛО во время заправки солнечной энергией


Люди в это время находились в Панама Сити Бич и любовались красивым закатом, но внезапно заметили странный объект в небе. Он просто завис в воздухе, высасывая нужное топливо, и оставался неподвижным, позволяя пораженным зрителям наблюдать за такими процессами.



Исследователи часто замечали НЛО возле светила, потому что данный вид топлива подходит для внеземных технологий. Юзеры после просмотра были поражены необычным зрелищем и высказали свое мнение по такому поводу в комментариях.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
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