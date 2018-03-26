Американцы запечатлели на видео огромный НЛО во время заправки солнечной энергией

Люди в это время находились в Панама Сити Бич и любовались красивым закатом, но внезапно заметили странный объект в небе. Он просто завис в воздухе, высасывая нужное топливо, и оставался неподвижным, позволяя пораженным зрителям наблюдать за такими процессами.Исследователи часто замечали НЛО возле светила, потому что данный вид топлива подходит для внеземных технологий. Юзеры после просмотра были поражены необычным зрелищем и высказали свое мнение по такому поводу в комментариях.