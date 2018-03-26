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Представлен самый быстрый спорткар Chevrolet Corvette ZR1

Компания Chevrolet представила самый быстрый спорткар Corvette ZR1. По словам разработчиков, спортивный автомобиль Corvette ZR1 способен за короткое время развивать невероятную скорость.

Представлен самый быстрый спорткар Chevrolet Corvette ZR1


В подкапотном пространстве спорткара Corvette ZR1 установлен силовой агрегат V8 с рабочим объёмом 6,2 литра с производительностью 755 лошадиных сил, при этом крутящий момент автомобиля равен 969 Нм. На выбор клиентам предлагается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия или 7-ступенчатая механическая коробка передач.

С таким силовым агрегатом Corvette ZR1 способен развивать скорость до 60 миль в час за считанные 2,85 секунды, а достигнуть скорости 100 миль в час автомобиль может за 6 секунд. За это же время спорткар преодолевает расстояние в четверть мили передвигаясь со скоростью 136 миль в час. Отмечается, что данные показатели были зафиксированы во время тестового заезда.

На рынке спортивный автомобиль Chevrolet Corvette ZR1 будет предложен с двумя пакетами начинки — один со стандартными скоростными параметрами, а другой разгоняет автомобиль до невероятных 210 миль в час. В продаже новый суперкар может появиться уже в этом году, его цена стартует от 85 000 долларов.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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