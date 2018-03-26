Представлен самый быстрый спорткар Chevrolet Corvette ZR1

В подкапотном пространстве спорткара Corvette ZR1 установлен силовой агрегат V8 с рабочим объёмом 6,2 литра с производительностью 755 лошадиных сил, при этом крутящий момент автомобиля равен 969 Нм. На выбор клиентам предлагается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия или 7-ступенчатая механическая коробка передач.С таким силовым агрегатом Corvette ZR1 способен развивать скорость до 60 миль в час за считанные 2,85 секунды, а достигнуть скорости 100 миль в час автомобиль может за 6 секунд. За это же время спорткар преодолевает расстояние в четверть мили передвигаясь со скоростью 136 миль в час. Отмечается, что данные показатели были зафиксированы во время тестового заезда.На рынке спортивный автомобиль Chevrolet Corvette ZR1 будет предложен с двумя пакетами начинки — один со стандартными скоростными параметрами, а другой разгоняет автомобиль до невероятных 210 миль в час. В продаже новый суперкар может появиться уже в этом году, его цена стартует от 85 000 долларов.