Ученые: Затянувшаяся зима может стать причиной плохого урожая и голода через 30 лет

Сейчас уже стали заметные климатические аномалии, проявившие себя в плюсовой температуре и дождях, после которых начинали выпадать обильные осадки в виде снега. Даже американская пустыня оказалась под таким покровом, что также касается резкого похолодания в Италии, Франции и России.Специалисты предположили, что такие события способны отразиться на дальнейшей жизни населения мира из-за ослабленного магнитного поля Солнца, лучи которого разрушают земную атмосферу. Холода и затяжные ночи не позволят почве нормально прогреться, став причиной катастрофы.