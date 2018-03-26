Ученые: Затянувшаяся зима может стать причиной плохого урожая и голода через 30 лет
Ученые отметили, что затянувшаяся зима вызовет негативные изменения на планете. Она может стать причиной плохого урожая и голода через 30 лет, если ситуация не изменится в лучшую сторону.
Сейчас уже стали заметные климатические аномалии, проявившие себя в плюсовой температуре и дождях, после которых начинали выпадать обильные осадки в виде снега. Даже американская пустыня оказалась под таким покровом, что также касается резкого похолодания в Италии, Франции и России.
Специалисты предположили, что такие события способны отразиться на дальнейшей жизни населения мира из-за ослабленного магнитного поля Солнца, лучи которого разрушают земную атмосферу. Холода и затяжные ночи не позволят почве нормально прогреться, став причиной катастрофы.
Сейчас уже стали заметные климатические аномалии, проявившие себя в плюсовой температуре и дождях, после которых начинали выпадать обильные осадки в виде снега. Даже американская пустыня оказалась под таким покровом, что также касается резкого похолодания в Италии, Франции и России.
Специалисты предположили, что такие события способны отразиться на дальнейшей жизни населения мира из-за ослабленного магнитного поля Солнца, лучи которого разрушают земную атмосферу. Холода и затяжные ночи не позволят почве нормально прогреться, став причиной катастрофы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00