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Нелли Ермолаева страшится лишиться супруга после рождения ребенка

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Нелли Ермолаева затронула в осуждении с подписчиками важную тему: как сохранить отношениях с мужем после рождения детей.

Сама Нелли полтора месяца назад впервые стала мамой и эта тема ля животрепещуща и Ермолаева рекомендует уделять супругу побольше времени, по-прежнему выказывать заинтересованность в его делах и не отказывать в сексе.

Нелли Ермолаева страшится лишиться супруга после рождения ребенка

Нелли часто публикует фото, на которых запечатлены ее семья и делится советами и ситуациями из собственной личной жизни. Обратиться к теме сохранения отношений с мужем после родов Нелли вынудила обратиться подруга, у которой начались проблемы в семье.

Ермолаева призывает не стесняться в романтических отношениях с любимым и побыстрее вернуться в дородовой период.

Нелли Ермолаева страшится лишиться супруга после рождения ребенка

Рождение ребенка Нелли считает своеобразной поверкой семьи на прочность и желает всем пользовательницам пройти ее на «отлично».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:08
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