Гиперкар Bugatti Chiron Sport появится на рынке по цене $3,26 млн

По данным зарубежных профильных изданий, для американских автолюбителей новый гиперкар Bugatti Chiron Sport обойдётся в 3 260 000 долларов. Новый автомобиль разработан на доработанном шасси, в связи с этим его вес станет несколько меньше.В подкапотном пространстве Bugatti Chiron Sport установлен силовой агрегат с 16 цилиндрами, его производительность составляет 1 500 лошадиных сил. На американском автомобильном рынке гиперкар появится в продаже до конца текущего года, а до этого желающим приобрести люксовое купе можно будет оформить предварительный заказ.