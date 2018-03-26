Гиперкар Bugatti Chiron Sport появится на рынке по цене $3,26 млн
Французская компания Bugatti готовит к презентации новый гиперка Bugatti Chiron, в названии которого появилась приставка Sport. Новый автомобиль представят публике на автосалоне в Нью-Йорке, после европейского дебюта в Женеве.
По данным зарубежных профильных изданий, для американских автолюбителей новый гиперкар Bugatti Chiron Sport обойдётся в 3 260 000 долларов. Новый автомобиль разработан на доработанном шасси, в связи с этим его вес станет несколько меньше.
В подкапотном пространстве Bugatti Chiron Sport установлен силовой агрегат с 16 цилиндрами, его производительность составляет 1 500 лошадиных сил. На американском автомобильном рынке гиперкар появится в продаже до конца текущего года, а до этого желающим приобрести люксовое купе можно будет оформить предварительный заказ.
По данным зарубежных профильных изданий, для американских автолюбителей новый гиперкар Bugatti Chiron Sport обойдётся в 3 260 000 долларов. Новый автомобиль разработан на доработанном шасси, в связи с этим его вес станет несколько меньше.
В подкапотном пространстве Bugatti Chiron Sport установлен силовой агрегат с 16 цилиндрами, его производительность составляет 1 500 лошадиных сил. На американском автомобильном рынке гиперкар появится в продаже до конца текущего года, а до этого желающим приобрести люксовое купе можно будет оформить предварительный заказ.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50