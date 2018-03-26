Продажи нового пикапа Jeep Wrangler начнутся весной 2019 года

Производство пикапа Jeep Wrangler планируют начать в конце текущего года, после этого компания намерена официально представить публике свою новинку.Пикап 2019 модельного года построен на платформе четырёхдверной модели Wrangler. Также новинка получит силовые установки от предыдущей модели. В частности, новый пикап Jeep Wrangler будет предложен с 4-цилиндровым двигателем объёмом 2,0 литра и турбодвигателем V6 ёмкостью 3,6 литра.В дальнейшем возможно пикап будет комплектоваться дизельным силовым агрегатом объём 3,0 литра и с гибридной установкой.