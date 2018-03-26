Ученые определили уничтожающий рак печени белок

Научному миру известны гены-супрессоры опухолей, кодирующих белки, тем самым способствуя профилактике преобразования клеток в злокачественное состояние. Но иногда они теряют эффективность внутри сформированных новообразований. Данный факт ускоряет процессы развития рака, что снижает шансы выживания пациента.Свои исследования ученые построили на анализе модели гепатоцеллюлярной карциномы лабораторных мышей. Была сравнена активность из четырех тысяч белков, как в здоровой, так и патологической ткани. Результаты показали, что жизнедеятельность опухолевых клеток сопровождается дефицитом гистидина-фосфатазы LHPP.Анализы показали, что на уровень белка, в составе клеток людей, непосредственно влияет сложность заболевания и период жизни. Полное отсутствие соединений у пациентов, приводило к смерти, в среднем, на два года раньше, чем другие больные. На примере мышей ученые объясняют, что в результате введения дополнительного ДНК, которая кодирует супрессор, останавливается рост злокачественных тканей и печень начинает правильное свое функционирование.Так же объясняются механизмы воздействия фермента, благодаря которым удаляются фосфатные группы, связанные в белках с аминокислотой гистидином. Такая ситуация провоцирует глобальное фосфорилирование, делающее некоторые соединения онкогенными.