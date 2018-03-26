У берегов Южной Кореи паром с пассажирами сел на мель

Вчера около четырех часов дня прогулочный паром в условиях сильного тумана наткнулся на мель и стал крениться на бок. В это время на нем было 163 человека, из них – 5 членов экипажа.По рассказам свидетелей, сначала были громкий стук и удар – паром врезался в скалу и остался на ней. Через 1,5 часа к месту ЧП прибыла береговая охрана, которая эвакуировала людей в свои плавсредства и на суда, находившиеся поблизости. В итоге всех людей удалось спасти. Люди отделались испугом, а еще шестеро получили незначительные травмы, когда судно столкнулось со скалой.Сейчас местные правоохранители выясняют причины столкновения парома с подводной скалой.