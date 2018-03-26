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У берегов Южной Кореи паром с пассажирами сел на мель

В Желтом море у берегов Южной Кореи паром, перевозивший более 160 пассажиров, сел на мель.
У берегов Южной Кореи паром с пассажирами сел на мель


Вчера около четырех часов дня прогулочный паром в условиях сильного тумана наткнулся на мель и стал крениться на бок. В это время на нем было 163 человека, из них – 5 членов экипажа.

По рассказам свидетелей, сначала были громкий стук и удар – паром врезался в скалу и остался на ней. Через 1,5 часа к месту ЧП прибыла береговая охрана, которая эвакуировала людей в свои плавсредства и на суда, находившиеся поблизости. В итоге всех людей удалось спасти. Люди отделались испугом, а еще шестеро получили незначительные травмы, когда судно столкнулось со скалой.

Сейчас местные правоохранители выясняют причины столкновения парома с подводной скалой.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:20
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