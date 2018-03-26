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Эксперты рассказали, как защитить телефон от взрыва

Аккумуляторы и батарейки входят в ТОП-5 самых опасных бытовых предметов, опережая даже ножницы и градусники со ртутью. Исследуя статистику, специалисты заметили, что хирургические и ожоговые отделения постоянно пополняются пострадавшими.

Исследователи рассказали, что взорваться может любой элемент питания и в любой момент, именно по этой причине авиакомпании во время перевозки выдвигают очень строгие правила. Известно, что из-за возгорания батареек и аккумуляторов произошло уже три авиакатастрофы.
Эксперты рассказали, как защитить телефон от взрыва

Эксперты рассказали, что главной причиной, по которой может взорваться телефон – это использование неоригинальной зарядки. Также, на возгорание может повлиять перегрев на солнце.

Каждый аккумулятор в телефоне состоит из двух частей, по структуре он напоминает обыкновенные пальчиковые батарейки. Две части разделены изолирующим материалом для бесперебойной работы. Если этот материал будет поврежден, а это может произойти от удара или падения телефона, то произойдет короткое замыкание, что также может стать причиной взрыва аккумулятора. Поэтому специалисты советуют использовать для зарядки телефона только оригинальную зарядку и беречь смартфон от падений.
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Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 11:10
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