В Алтае пропала девочка двух лет

В пятницу днем девочка находилась с отцом поблизости от реки Коксы. Мужчина был занят ремонтом автомобиля, поэтому на какое-то время отец не обращал внимания, где дочь. Когда, по его словам, минут через 20 он увидел, что девочки нет рядом, то, позвав родственников, отправился на поиски. Вскоре мать ребенка обратилась в следственные органы.Сейчас силами МЧС, полицейских, волонтеров, добровольцев и многих других людей ведутся активные поиски пропавшей. Создана специальная оперативно-следственная группа, которая выясняет подробности случившегося. Открыто уголовное производство по факту причинения смерти по неосторожности.