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В Алтае пропала девочка двух лет

С пятницы 23 марта двухлетняя малышка объявлена в Алтае в розыск.
В Алтае пропала девочка двух лет


В пятницу днем девочка находилась с отцом поблизости от реки Коксы. Мужчина был занят ремонтом автомобиля, поэтому на какое-то время отец не обращал внимания, где дочь. Когда, по его словам, минут через 20 он увидел, что девочки нет рядом, то, позвав родственников, отправился на поиски. Вскоре мать ребенка обратилась в следственные органы.

Сейчас силами МЧС, полицейских, волонтеров, добровольцев и многих других людей ведутся активные поиски пропавшей. Создана специальная оперативно-следственная группа, которая выясняет подробности случившегося. Открыто уголовное производство по факту причинения смерти по неосторожности.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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