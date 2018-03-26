В Шотландии автомобиль наехал на группу детей

В воскресенье в Глазго свидетели видели, как серебристый Vauxhall Astra под управлением неизвестного специально направился в компанию подростков и врезался в нее. При этом четверо подростков получили незначительные травмы. 14-летняя девочка, серьезно пострадавшая в аварии, находится под наблюдением врачей.В настоящее время полиция города разыскивает водителя-преступника и пассажира.Правоохранители называют произошедшее «покушением на убийство».