В Шотландии автомобиль наехал на группу детей
В Шотландии автомобиль целенаправленно врезался в группу из пяти школьников.
В воскресенье в Глазго свидетели видели, как серебристый Vauxhall Astra под управлением неизвестного специально направился в компанию подростков и врезался в нее. При этом четверо подростков получили незначительные травмы. 14-летняя девочка, серьезно пострадавшая в аварии, находится под наблюдением врачей.
В настоящее время полиция города разыскивает водителя-преступника и пассажира.
Правоохранители называют произошедшее «покушением на убийство».
В воскресенье в Глазго свидетели видели, как серебристый Vauxhall Astra под управлением неизвестного специально направился в компанию подростков и врезался в нее. При этом четверо подростков получили незначительные травмы. 14-летняя девочка, серьезно пострадавшая в аварии, находится под наблюдением врачей.
В настоящее время полиция города разыскивает водителя-преступника и пассажира.
Правоохранители называют произошедшее «покушением на убийство».
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:20