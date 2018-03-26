Ученые нашли новый эффективный способ для борьбы с лишним весом

Свои слова ученые подтвердили экспериментами, с привлечением десяти респондентов, которые подвержены излишнему набиранию веса. В определенные участки их спины вводились специальные иглы, посредством которых подавался криогенный состав газа аргона, с целью заморозки блуждающего нерва. Благодаря этому, прекращалась подача в мозг сигналов о голоде, после проведения упомянутой процедуры.Как рассказали испытуемые, данному методу удалось на порядок снизить их аппетит. По итогам трех месяцев участники эксперимента избавились от 14% общей массы своего тела. Так же отмечается, что при проведении исследований не зафиксировали абсолютно никакого побочного эффекта.От специалистов есть уточнения относительно их метода, который не заключается в устранении самого блуждающего нерва, а только уменьшается его сила сигналов. Данный эффект помогает людям участвовать в контроле своего голода, следовательно - решается проблема ожирения.