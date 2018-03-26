В Манчестере вооруженный мечом мужчина напал на полицейского
В Англии в Манчестере преступник с мечом в руках совершил нападение на полицейского. Блюститель порядка получил тяжелые травмы.
По сообщению агентства Press Association, нашлись свидетели инцидента. Они рассказали, как полицейский патруль заметил мужчину, шедшего по улице с почти метровым мечом в руках. Правоохранители попытались его остановить, однако меченосец оказал сопротивление и атаковал полицейских. При этом один из полицейских получил тяжелые травмы и сейчас находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.
Стражам порядка удалось установить личность задержанного преступника. Им оказался 23-летний горожанин. Полиция устанавливает подробности происшествия, а также выясняет, имеет ли инцидент причастность к терроризму.
По сообщению агентства Press Association, нашлись свидетели инцидента. Они рассказали, как полицейский патруль заметил мужчину, шедшего по улице с почти метровым мечом в руках. Правоохранители попытались его остановить, однако меченосец оказал сопротивление и атаковал полицейских. При этом один из полицейских получил тяжелые травмы и сейчас находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.
Стражам порядка удалось установить личность задержанного преступника. Им оказался 23-летний горожанин. Полиция устанавливает подробности происшествия, а также выясняет, имеет ли инцидент причастность к терроризму.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50