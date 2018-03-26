В Манчестере вооруженный мечом мужчина напал на полицейского

По сообщению агентства Press Association, нашлись свидетели инцидента. Они рассказали, как полицейский патруль заметил мужчину, шедшего по улице с почти метровым мечом в руках. Правоохранители попытались его остановить, однако меченосец оказал сопротивление и атаковал полицейских. При этом один из полицейских получил тяжелые травмы и сейчас находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.Стражам порядка удалось установить личность задержанного преступника. Им оказался 23-летний горожанин. Полиция устанавливает подробности происшествия, а также выясняет, имеет ли инцидент причастность к терроризму.