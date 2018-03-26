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Энтузиасты перенесли известную в прошлом веке игру Duke Nukem: Total Meltdown на PC

Игра, которая находилась на пике популярности в конце прошлого века, теперь будет доступна для игры на персональных компьютерах. Речь идет о игре Nukem: Total Meltdown. Эта новость стала возможной благодаря тому, что фанатам игры удалось переместить ее на другую платформу и выложить в Сеть.

Известно, что игра Duke Nukem: Total Meltdown была перенесена на приставку, но не в оригинальной версии, а с некоторыми новыми уровнями, усовершенствованными возможностями консолей, с новыми противниками и одним боссом. Кроме всего этого, энтузиасты добавили в игру новую музыку.
Энтузиасты перенесли известную в прошлом веке игру Duke Nukem: Total Meltdown на PC

На протяжении многих лет поиграть в любимую игру можно было лишь с помощью эксклюзивных японских консолей, на компьютере игра также была доступна, но для этого ее нужно было запустить, используя эмулирующие программы. Теперь любители Duke Nukem: Total Meltdown смогут играть свободно на компьютерах с отличной графикой. Чтобы добиться такого результата группа энтузиастов создала мод и установила его на оригинальную игру.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:20
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