Энтузиасты перенесли известную в прошлом веке игру Duke Nukem: Total Meltdown на PC

Известно, что игра Duke Nukem: Total Meltdown была перенесена на приставку, но не в оригинальной версии, а с некоторыми новыми уровнями, усовершенствованными возможностями консолей, с новыми противниками и одним боссом. Кроме всего этого, энтузиасты добавили в игру новую музыку.На протяжении многих лет поиграть в любимую игру можно было лишь с помощью эксклюзивных японских консолей, на компьютере игра также была доступна, но для этого ее нужно было запустить, используя эмулирующие программы. Теперь любители Duke Nukem: Total Meltdown смогут играть свободно на компьютерах с отличной графикой. Чтобы добиться такого результата группа энтузиастов создала мод и установила его на оригинальную игру.