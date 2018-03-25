Юрий Николаев жалеет о том, что не стал отцом

Популярный телеведущий открыл в свое время многих звезд эстрады – для этого ему лично пришлось брать кредит для старта «Утренней звезды». Были большие риски прогореть, но и Николаев и его жена верили в удачу. Юрий Николаев уже более 40 лет живет в браке со своей супругой Элеонорой. Они любят и понимают друг друга. Но пара не смогла родить детей – об этом знаменитость очень жалеет и называет «личной трагедией».По словам Юрия Николаева, их семья никогда не рассматривала варианты, предлагающиеся современной медициной: ЭКО, сурматеринство. Какие-либо подробности, почему не получилось завести детей, знаменитость не раскрывает. Возможно, речь идет о несовместимости групп крови супругов.А сейчас пара заводить потомство, как это вошло в моду, не собирается: возраст супругов уже не позволит им поставить детей на ноги.