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Юрий Николаев жалеет о том, что не стал отцом

Юрий Николаев многого смог достичь в жизни и жалеет лишь об одном: ему так и не посчастливилось стать отцом.
Юрий Николаев жалеет о том, что не стал отцом


Популярный телеведущий открыл в свое время многих звезд эстрады – для этого ему лично пришлось брать кредит для старта «Утренней звезды». Были большие риски прогореть, но и Николаев и его жена верили в удачу. Юрий Николаев уже более 40 лет живет в браке со своей супругой Элеонорой. Они любят и понимают друг друга. Но пара не смогла родить детей – об этом знаменитость очень жалеет и называет «личной трагедией».

По словам Юрия Николаева, их семья никогда не рассматривала варианты, предлагающиеся современной медициной: ЭКО, сурматеринство. Какие-либо подробности, почему не получилось завести детей, знаменитость не раскрывает. Возможно, речь идет о несовместимости групп крови супругов.

А сейчас пара заводить потомство, как это вошло в моду, не собирается: возраст супругов уже не позволит им поставить детей на ноги.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:35
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