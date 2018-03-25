Двойник Ким Кардашьян опубликовала фото с итогом перенесенных операций

Дженнифер 25 лет. В ее планах на будущее – стать как две капли воды похожей на Ким Кардашьян. На сегодняшний день она уже потратила на всю пластику более полумиллиона долларов, однако останавливаться не собирается.Памплона уже удалила себе 4 ребра и нарастила ягодицы, уменьшила щеки и подтянула лицо, изменила нос. Хоть врачи ее и предупреждают об опасности подобных превращений, девушка в ближайшем будущем планирует еще больше увеличить ягодицы. Как она признается своим читателям, наконец-то ей удалось полюбить себя и, глядя в зеркало, она лишь радуется.На подобные эксперименты с собственным телом Дженнифер решилась после смерти ее бойфренда, такого же любителя перевоплощений с помощью пластической хирургии.Не так давно Дженнифер Памплона открыла парфюмерную шоколадную линию и стремится доказать всем женщинам, что в их силах быть сразу и сексуальными и успешными. За это она и является поклонницей Ким: та совмещает красоту, сексуальность, ум и бизнес.