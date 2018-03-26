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Индейцы Хопи предсказали конец света из-за падения китайской станции Tiangong-1

Согласно пророчеству индейцев из племени Хопи Землю в скором времени ожидает конец света. А все из-за падения неисправной космической станции Tiangong-1.

Индейцы Хопи предсказали конец света из-за падения китайской станции Tiangong-1


В СМИ распространяется информация о скором конце света, который предсказали индейцы из племени Хопи. По версии древнего народа, гибель Земли принесет падение неисправной космической станции Tiangong-1, которая, согласно расчетам Европейского космического агентства, рухнет уже через неделю.

Пророчество индейцев гласит, что апокалипсис наступит после девяти знаков, последним из которых является падение «металлической конструкции с неба». Конспирологи уже бьют тревогу, так как связали данное предсказание с падением китайской станции Tiangong-1, которая вышла из строя год назад. Многие считают, что планете осталось жить неделю.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 09:10
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