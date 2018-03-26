NASA с помощью плесени надеется найти внеземную жизнь

В космическом агентстве рассказали, что все особые анализы проводят в так называемой «чистой комнате» - стерильном помещении, где исследуют космические образцы и частички из Антарктиды. В какой-то момент специалисты обнаружили плесень, с помощью которой в агентстве надеются найти инопланетную жизнь.Кроме плесени эксперты обнаружили грибы во время проверки стерильной лаборатории. Подобные белковые структуры являются компонентами «кирпичиков жизни» и из-за того, что на Земле они встречаются очень редко, они зачислены к внеземным структурам. Из-за этого они привлекли особое внимание ученых NASA, которые надеются на основе изучения редкой плесени найти ключ к поиску инопланетной жизни в космосе.