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NASA с помощью плесени надеется найти внеземную жизнь

NASA уже длительное время проводит тщательные исследования образцов с астероидных тел и Луны. Результаты анализа показали наличие особой плесени, с помощью которой специалисты космического агентства надеются разгадать тайну инопланетной жизни.

NASA с помощью плесени надеется найти внеземную жизнь


В космическом агентстве рассказали, что все особые анализы проводят в так называемой «чистой комнате» - стерильном помещении, где исследуют космические образцы и частички из Антарктиды. В какой-то момент специалисты обнаружили плесень, с помощью которой в агентстве надеются найти инопланетную жизнь.

Кроме плесени эксперты обнаружили грибы во время проверки стерильной лаборатории. Подобные белковые структуры являются компонентами «кирпичиков жизни» и из-за того, что на Земле они встречаются очень редко, они зачислены к внеземным структурам. Из-за этого они привлекли особое внимание ученых NASA, которые надеются на основе изучения редкой плесени найти ключ к поиску инопланетной жизни в космосе.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:50
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