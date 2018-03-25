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В Санкт-Петербурге экстрасенсы будут выбирать «Императрицу»

В первых числах апреля в Санкт-Петербурге пройдет конкурс красоты. На «Императрице Северной Столицы» членами жюри выступят участники «Битвы экстрасенсов».

В Санкт-Петербурге экстрасенсы будут выбирать «Императрицу»


«Императрица Северной Столицы» - не совсем обычный конкурс красоты. В отличие от традиционных, здесь участницами могут быть женщины всех возрастов.

По словам организаторов конкурса, в финал выйдут 10 победительниц, которым предстоит серьезно посражаться: нужно достойно представить как внешние данные, так и свои таланты. Кроме этого участницы должны будут самостоятельно сшить наряд для дефиле.

А судить красавиц будут участники «Битвы экстрасенсов».
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Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:45
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