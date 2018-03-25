В Санкт-Петербурге экстрасенсы будут выбирать «Императрицу»
В первых числах апреля в Санкт-Петербурге пройдет конкурс красоты. На «Императрице Северной Столицы» членами жюри выступят участники «Битвы экстрасенсов».
«Императрица Северной Столицы» - не совсем обычный конкурс красоты. В отличие от традиционных, здесь участницами могут быть женщины всех возрастов.
По словам организаторов конкурса, в финал выйдут 10 победительниц, которым предстоит серьезно посражаться: нужно достойно представить как внешние данные, так и свои таланты. Кроме этого участницы должны будут самостоятельно сшить наряд для дефиле.
А судить красавиц будут участники «Битвы экстрасенсов».
«Императрица Северной Столицы» - не совсем обычный конкурс красоты. В отличие от традиционных, здесь участницами могут быть женщины всех возрастов.
По словам организаторов конкурса, в финал выйдут 10 победительниц, которым предстоит серьезно посражаться: нужно достойно представить как внешние данные, так и свои таланты. Кроме этого участницы должны будут самостоятельно сшить наряд для дефиле.
А судить красавиц будут участники «Битвы экстрасенсов».
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:45