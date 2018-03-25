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В Ленобласти подросток погиб в трансформаторной будке

В Ленобласти, забравшись в трансформаторную будку, от удара током погиб 13-летний мальчик.

В Ленобласти подросток погиб в трансформаторной будке


По сообщению областного управления СК России, в поселке Павлово обнаружили труп 13-летнего подростка со следами электротравмы. По предварительной версии следствия, парень во время прогулки в компании несовершеннолетних подростков проник на территорию, принадлежащую «Кировское ДРСУ». Забравшись на 2-й этаж электроподстанции, подросток проник в трансформаторную будку, где и получил удар током. В результате разряда ребенок умер на месте происшествия.

Сейчас следственная группа выявляет лиц, которые несут ответственность за безопасное функционирование высоковольтной электроподстанции. Кроме этого выясняются все подробности происшествия. Сейчас стоит вопрос об открытии уголовного производства.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:35
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