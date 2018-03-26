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Новшества Google Play помогут обходить блокировку приложений

Всемирно известная компания Google регулярно трудится над улучшение системы Android и прочими сервисам, которые связанные с этой системой. Одним из таких сервисов является магазин Google Play. Начиная с 25 марта 2018 года, компания ввела обновления для фирменного магазина.

Специалисты рассказали, что приложение обновится на всех смартфонах на Android автоматически, поэтому новыми услугами все пользователи могут начать пользоваться прямо сейчас. Властям многих стран не понравились новшества от компании, поэтому специалисты рассказали, что они могут сделать то или иное приложение недоступным для жителей некоторых стран. Но компания смогла помочь пользователям обойти все ограничения благодаря одной полезной функции, изменения онлайн магазин с одной страны на другую.

Новшества Google Play помогут обходить блокировку приложений


Для изменения одной страны на другую для получения доступа к любым приложениям, нужно просто запустить Google Play с мобильного устройства и перейти в раздел настроек своего аккаунта. В настройках появится новый раздел «Страны и профили», где можно изменить регион своей учетной записи. Данное обновление очень актуально, например, в России с апреля собираются запретить Telegram, но благодаря новшеству жители РФ смогут скачать приложения и пользоваться им.
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Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:40
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