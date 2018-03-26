Новшества Google Play помогут обходить блокировку приложений

Специалисты рассказали, что приложение обновится на всех смартфонах на Android автоматически, поэтому новыми услугами все пользователи могут начать пользоваться прямо сейчас. Властям многих стран не понравились новшества от компании, поэтому специалисты рассказали, что они могут сделать то или иное приложение недоступным для жителей некоторых стран. Но компания смогла помочь пользователям обойти все ограничения благодаря одной полезной функции, изменения онлайн магазин с одной страны на другую.Для изменения одной страны на другую для получения доступа к любым приложениям, нужно просто запустить Google Play с мобильного устройства и перейти в раздел настроек своего аккаунта. В настройках появится новый раздел «Страны и профили», где можно изменить регион своей учетной записи. Данное обновление очень актуально, например, в России с апреля собираются запретить Telegram, но благодаря новшеству жители РФ смогут скачать приложения и пользоваться им.