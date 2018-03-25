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Руководство «Дома-2» решило убрать зрительское голосование на изгнание участников

Реалити-шоу «Дом-2» закроет зрительское голосование, предназначенное для изгнания участников за ворота, тем самым передав право вершить судьбы домовцев в руки ведущих.

Руководство «Дома-2» решило убрать зрительское голосование на изгнание участников

Негативный рейтинг героев телепроекта в приложении «ТНТ-Club» давал возможность зрителям влиять на шоу и самим выбирать, за какими участниками следить, а с какими попрощаться. В последние месяцы Илья Яббаров и Майя Донцова были под угрозой вылета, вот только организаторы совершенно проигнорировали мнение фанатов телестройки.

Девушка Леши Купина благополучно участвует с ним в свадебном конкурсе, а возлюбленный Алены Савкиной и вовсе действует в тандеме с семьей Дмитренко, чьи скандалы приносят отличные рейтинги. Организаторам настолько надоело выдумывать вечные отговорки, чтобы сохранить определенных аутсайдеров на проекте, что голосование на изгнание было решено просто убрать.

Руководство сообщило: уход героев с телепроекта или же дальнейшее сотрудничество с ними теперь будут зависеть только от ведущих. Вот только зрители «Дома-2» хорошо знакомы с обычными проектными порядками и знают, что Ольга Бузова, Ксения Бородина и остальные ничего не решают, касательно сценария и участников.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:41
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