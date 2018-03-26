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Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился до неузнаваемости

Брендан Фрейзер, звезда фильма «Джордж из джунглей», очень изменился. Недавно артиста заметили на пляже Барбадоса, на котором он отдыхал вместе со своими детьми.

Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился до неузнаваемости


В 1997 на экраны вышла картина «Джордж из джунглей», после чего Фрейзера считали самым сексуальным актёром. В большинстве фильмов артист показывал свой накаченный торс, что очень привлекало поклонниц. Недавно папарацци сняли актёра на пляже Барбадоса, на котором он отдыхал с бывшей женой и детьми. Брендана еле узнали, потому что он набрал лишний вес.

Артист объяснил это тем, что на съемках он получал травмы, после которых следовали операции. Фрейзер поведал, что семь лет пробыл в разных клиниках, потому что его здоровью требовалась постоянная поддержка. Но на этом неприятности не закончились. После развода с женой у знаменитости началась депрессия, которая привела артиста к безразличию к своему внешнему виду. Сейчас Бренден Фрейзер пытается сбросить свой лишний вес.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:20
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