Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился до неузнаваемости

В 1997 на экраны вышла картина «Джордж из джунглей», после чего Фрейзера считали самым сексуальным актёром. В большинстве фильмов артист показывал свой накаченный торс, что очень привлекало поклонниц. Недавно папарацци сняли актёра на пляже Барбадоса, на котором он отдыхал с бывшей женой и детьми. Брендана еле узнали, потому что он набрал лишний вес.Артист объяснил это тем, что на съемках он получал травмы, после которых следовали операции. Фрейзер поведал, что семь лет пробыл в разных клиниках, потому что его здоровью требовалась постоянная поддержка. Но на этом неприятности не закончились. После развода с женой у знаменитости началась депрессия, которая привела артиста к безразличию к своему внешнему виду. Сейчас Бренден Фрейзер пытается сбросить свой лишний вес.