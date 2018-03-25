Лена Хромина рассказала, что Саймон Марданшин чуть не придушил ее

Недавно Хромина призналась в том, что произошло между ней и Марданшиным после ее пьяных танцев с глебом Жемчуговым. Девушка призналась, что в тот вечер она была обижена на Саймона из-за его стриптиза с одной из участниц шоу, поэтому решила поехать в клуб с подругами и напиться.Там Лена встретила Жемчугова, их флирт был заснят на камеру мобильного телефона и опубликован в Сеть. Вернувшись в нетрезвом состоянии домой, Саймон увидел девушку пьяной и набросился на нее с обвинениями в неподобающем поведении.Молодой человек швырял Хромину по всей комнате, даже сломал дверь и перила. После того как Лена отправилась спать, Марданшин залез в социальные сети и начал проверять всех, кто отдыхал в тот день в этом же клубе. Увидев танцы с Глебом, Саймон будто сорвался с цепи.Он облил девушку холодной водой и начал избивать, хотя она просила его остановиться. Утром Марданшин снова напал на нее и сильно ударил, что аж Лена получилась сотрясение мозга. После этого Хромина твердо решила, что больше не хочет продолжать отношения с Саймоном.