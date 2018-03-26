В медучреждениях столицы пройдут дни открытых дверей

Московское население приглашают в медучреждения на день открытых дверей. Для жителей столицы во время мероприятия проведут полезные семинары, лекции на разные темы. Также горожане смогут пройти обследования. В Центре нейробиологии и патологии речи эксперты расскажут про аутизм. В больнице имени Башляевой расскажут про детский сахарный диабет, способы его лечения. Свои двери откроет также женская консультация в медучреждении им. Юдина, где можно пройти УЗИ, маммологию, посетить акушера-гинеколога.Свои услуги по качественному обследованию, а также консультации ветеранам предоставит больница имени Спасокукоцкого. Стоит отметить, что более полный список московских медицинских учреждений, которые будут принимать участие в рамках данного мероприятия, должен появиться поздней.