По мнению телезрителей, Марине Африкантовой пора уходить с «Дома-2»
Зрители реалити-шоу «Дом-2» все чаще говорят о том, что участница Марина Африкантова слишком засиделась на проекте.
Арфикантова уже находится на проекте три года, однако за это время девушка сменила несколько парней, но так и не смогла построить такие отношения, которые привели бы к созданию крепкой семьи. Марина продолжает создавать образ милой и наивной девушки, хотя ей уже за 30.
Телезрителям надоело наблюдать за этой «куклой Барби», которая только и делает что улыбается. По мнению многих, девушка бесцельно тратит свою жизнь на этом проекте, поэтому ей стоит его покинуть, снять розовые очки и вернуться в реальный мир.
Однако поклонники «Дома-2» уверены, что не все так просто. По их мнению, Африкантова лишь создает образ глупой девушки, но на самом деле она не собирается так просто лишать себе возможности бесплатного существования.
Но годы идут, и красота увядает, так что Марине стоит поразмыслить о том, чем она собирается заниматься в дальнейшем.
Арфикантова уже находится на проекте три года, однако за это время девушка сменила несколько парней, но так и не смогла построить такие отношения, которые привели бы к созданию крепкой семьи. Марина продолжает создавать образ милой и наивной девушки, хотя ей уже за 30.
Телезрителям надоело наблюдать за этой «куклой Барби», которая только и делает что улыбается. По мнению многих, девушка бесцельно тратит свою жизнь на этом проекте, поэтому ей стоит его покинуть, снять розовые очки и вернуться в реальный мир.
Однако поклонники «Дома-2» уверены, что не все так просто. По их мнению, Африкантова лишь создает образ глупой девушки, но на самом деле она не собирается так просто лишать себе возможности бесплатного существования.
Но годы идут, и красота увядает, так что Марине стоит поразмыслить о том, чем она собирается заниматься в дальнейшем.