По мнению телезрителей, Марине Африкантовой пора уходить с «Дома-2»

Арфикантова уже находится на проекте три года, однако за это время девушка сменила несколько парней, но так и не смогла построить такие отношения, которые привели бы к созданию крепкой семьи. Марина продолжает создавать образ милой и наивной девушки, хотя ей уже за 30.Телезрителям надоело наблюдать за этой «куклой Барби», которая только и делает что улыбается. По мнению многих, девушка бесцельно тратит свою жизнь на этом проекте, поэтому ей стоит его покинуть, снять розовые очки и вернуться в реальный мир.Однако поклонники «Дома-2» уверены, что не все так просто. По их мнению, Африкантова лишь создает образ глупой девушки, но на самом деле она не собирается так просто лишать себе возможности бесплатного существования.Но годы идут, и красота увядает, так что Марине стоит поразмыслить о том, чем она собирается заниматься в дальнейшем.