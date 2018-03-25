В Саратове пьяный горожанин напал на фельдшера

Это – не первый случай нападения на сотрудников Скорой помощи в городе. На этот раз, прибыв по вызову, медработники не сумели открыть калитку – она примерзла. Тогда на помощь вызвали спасателей. Когда те открыли калитку, из дома вышел некий гражданин в алкогольном опьянении и набросился на женщину-фельдшера. Выбив у нее из руки телефон, он потом нанес ей удар в живот.Прибывшая на место ЧП полиция обнаружила в доме еще двоих пьяных собутыльников дебошира. Вся компания ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.Сейчас по факту нападения на медработника проводится доследственная проверка.