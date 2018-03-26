АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Число активных пользователей Telegram достигло 200 млн

Собравшись непосредственно на одной территории, пользователи Telegram, могли бы стать в данном случае жителями 6-ого по численности населения государства в мире.

Число активных пользователей Telegram достигло 200 млн


Количество абонентов мессенджера за последний месяц достигло 200 000 000 человек. В рамках официального релиза компании, которая специально посвящена этому событию, значиться, что руководство, а также менеджмент каждого уровня Telegram смогли в реальность воплотить самые фантастические прогнозы. В свою очередь стратегия компании, которая основана на принципах конфиденциальности, смогла полностью себя оправдать. При этом никакие угрозы государственных структур не могут изменить общую концепцию данного мессенджера. Telegram для своего развития сейчас использует все мировые значимые тренды.

Недавно Павел Дуров объявил касательно начала разработки блокчейновой платформы Telegram. Это еще добавит несколько миллионов абонентов, включая корпоративных.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA с помощью плесени надеется найти внеземную
Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой
Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили
Новшества Google Play помогут обходить блокировку
Фанаты нашли очередное доказательство
В Кремле 26 марта вручат премии президента в
Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился
Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина
В медучреждениях столицы пройдут дни открытых
Число активных пользователей Telegram достигло
Сестра Ольги Бузовой решила стать фитнес-блогером
Эксперты назвали ТОП-5 отраженных в видеоиграх
Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, чем для
На полигоне «Ядрово» устанавливают систему
Нелли Ермолаева страшится лишиться супруга после
В школах США используют искусственный интеллект
Актер Аднан Коч может оказаться в тюрьме из-за
По мнению Россельхознадзора, голуби несут
Актер Иван Стебунов рассказал, что вскоре станет
Перевод часов на летнее время негативно влияет на
Декольте Анны Седоковой покоряет просторы соцсети
На продажу выставлен один из пяти гибридов
Индия перенесла запуск лунного ровера на конец
В Казани обнаружен самый роскошный
В Санкт-Петербурге экстрасенсы будут выбирать
В Алтайском крае подтопило две дороги
В Ленобласти подросток погиб в трансформаторной
Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие
Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического
В компании Porsche назвали 5 своих самых быстрых
Просмотреть все новости