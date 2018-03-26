Число активных пользователей Telegram достигло 200 млн

Количество абонентов мессенджера за последний месяц достигло 200 000 000 человек. В рамках официального релиза компании, которая специально посвящена этому событию, значиться, что руководство, а также менеджмент каждого уровня Telegram смогли в реальность воплотить самые фантастические прогнозы. В свою очередь стратегия компании, которая основана на принципах конфиденциальности, смогла полностью себя оправдать. При этом никакие угрозы государственных структур не могут изменить общую концепцию данного мессенджера. Telegram для своего развития сейчас использует все мировые значимые тренды.Недавно Павел Дуров объявил касательно начала разработки блокчейновой платформы Telegram. Это еще добавит несколько миллионов абонентов, включая корпоративных.