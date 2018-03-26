Эксперты назвали ТОП-5 отраженных в видеоиграх проблем реального мира

На первое место специалисты поместили проблему массовых протестов, основанных на классовом неравенстве, которые отлично продемонстрировали в игре Black Desert Online. На второе место эксперты отнести нехватку еды для населения, которая происходит на основе политических разногласий. Например, в игре Second Life игроки заводили себе домашних животных, но из-за политических разногласий не могли прокормить их.На третьем месте оказалась проблема невозможности всемирного равенства. Эта проблема отлично изображена в игре Throne: Kingdom At War, где пользователи создают королевство, но оно обогащается за счет других. На четвертое место выдвинули проблему расизма и сексизма, как в игре Rust. Все персонажи в пределах игры создаются случайным образом, из-за этого игроки начали унижать персонажей, которые имели темный цвет кожи или женский пол.А на пятом месте оказалась проблема, связанная с жильем, что четко прослеживается в игре Final Fantasy. Игроки не могли приобрести себе дома в игре, так как цены на них высокие, а количества домов ограничены, как и в реальной жизни.