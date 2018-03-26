АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Эксперты назвали ТОП-5 отраженных в видеоиграх проблем реального мира

Специалисты проанализировали множество игр и смогли определить ТОП-5 проблемных жизненных ситуаций, которые рассматриваются в видеоиграх. Эксперты уверенны, что игры хоть и славятся фантастичностью, но на самом деле в них продемонстрированы важные проблемы реальной жизни.

На первое место специалисты поместили проблему массовых протестов, основанных на классовом неравенстве, которые отлично продемонстрировали в игре Black Desert Online. На второе место эксперты отнести нехватку еды для населения, которая происходит на основе политических разногласий. Например, в игре Second Life игроки заводили себе домашних животных, но из-за политических разногласий не могли прокормить их.
Эксперты назвали ТОП-5 отраженных в видеоиграх проблем реального мира

На третьем месте оказалась проблема невозможности всемирного равенства. Эта проблема отлично изображена в игре Throne: Kingdom At War, где пользователи создают королевство, но оно обогащается за счет других. На четвертое место выдвинули проблему расизма и сексизма, как в игре Rust. Все персонажи в пределах игры создаются случайным образом, из-за этого игроки начали унижать персонажей, которые имели темный цвет кожи или женский пол.

А на пятом месте оказалась проблема, связанная с жильем, что четко прослеживается в игре Final Fantasy. Игроки не могли приобрести себе дома в игре, так как цены на них высокие, а количества домов ограничены, как и в реальной жизни.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA с помощью плесени надеется найти внеземную
Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой
Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили
Новшества Google Play помогут обходить блокировку
Фанаты нашли очередное доказательство
В Кремле 26 марта вручат премии президента в
Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился
Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина
В медучреждениях столицы пройдут дни открытых
Число активных пользователей Telegram достигло
Сестра Ольги Бузовой решила стать фитнес-блогером
Эксперты назвали ТОП-5 отраженных в видеоиграх
Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, чем для
На полигоне «Ядрово» устанавливают систему
Нелли Ермолаева страшится лишиться супруга после
В школах США используют искусственный интеллект
Актер Аднан Коч может оказаться в тюрьме из-за
По мнению Россельхознадзора, голуби несут
Актер Иван Стебунов рассказал, что вскоре станет
Перевод часов на летнее время негативно влияет на
Декольте Анны Седоковой покоряет просторы соцсети
На продажу выставлен один из пяти гибридов
Индия перенесла запуск лунного ровера на конец
В Казани обнаружен самый роскошный
В Санкт-Петербурге экстрасенсы будут выбирать
В Алтайском крае подтопило две дороги
В Ленобласти подросток погиб в трансформаторной
Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие
Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического
В компании Porsche назвали 5 своих самых быстрых
Просмотреть все новости