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Пережить тяжелую болезнь Сосо Павлиашвили помогли его жена и дочь

Автокатастрофа стала причиной эпилепсии, которой долгие годы страдал Сосо Павлиашвили. А жена и дочь помогли певцу победить ее.
Пережить тяжелую болезнь Сосо Павлиашвили помогли его жена и дочь


Произошедшая в 1996 года автоавария вызвала у популярного певца приступы эпилепсии. Это опасное заболевание преследовало Павлиашвили целых 7 лет, пока у него не появилась дочь. Именно появление на свет малышки Лизы помогло Сосо одержать над болезнью победу. И, естественно, его жена Ирина, которая всегда была рядом.

Пара познакомилась, когда Сосо было 32 года, а Ирине – лишь 16. Поженились. Родили двух дочерей. Певец признается, что очень их любит и ценит, а свою Ирину он ценит еще и за то, что та спасла ему жизнь после ДТП. Ирина вспоминает, какие это были тяжелые годы: Сосо разговаривал во сне, когда начинался приступ, он не понимал, что с ним происходит. Ему даже хотели провести трепанацию черепа. Но жена решилась на ребенка и родившаяся дочь практически сотворила чудо.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:45
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