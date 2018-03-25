Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение

«Удачное фото, Даша прелесть», «Какая сочная картинка», «Не фига себе уже арбузы», «Слюна потекла от этой фотки, арбузик», - пишут фанаты в комментариях.

В кадре теледива изображена на берегу моря с кусочком арбуза в руке. Дарья пустилась в романтические мысли, подписав публикацию просто: «Мгновение остановись».По всей видимости скоро теледиве предстоит вернуться на Родину, где на данный момент не самая приятная погода, чередующая заморозки c оттепелью, предположили подписчики. Напоминаем, что сейчас Даша Пынзарь находится на отдыхе в теплом турецком городке Алания, куда отправилась с супругом и детьми.К слову, поклонники тут же оценили новый снимок девушки. Они написали любимице множество теплых слов, а некоторые просто захотели арбуза.