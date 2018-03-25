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Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала в своем микроблоге новое фото на котором позирует на берегу моря.

В кадре теледива изображена на берегу моря с кусочком арбуза в руке. Дарья пустилась в романтические мысли, подписав публикацию просто: «Мгновение остановись».

Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение

По всей видимости скоро теледиве предстоит вернуться на Родину, где на данный момент не самая приятная погода, чередующая заморозки c оттепелью, предположили подписчики. Напоминаем, что сейчас Даша Пынзарь находится на отдыхе в теплом турецком городке Алания, куда отправилась с супругом и детьми.

К слову, поклонники тут же оценили новый снимок девушки. Они написали любимице множество теплых слов, а некоторые просто захотели арбуза.

«Удачное фото, Даша прелесть», «Какая сочная картинка», «Не фига себе уже арбузы», «Слюна потекла от этой фотки, арбузик», - пишут фанаты в комментариях.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:56
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